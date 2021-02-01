Бартомеу отреагировал на утечку деталей контракта «Барселоны» с Месси

Бывший президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу отреагировал на утечку деталей контракта нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси с каталонцами. Сообщалось, что аргентинец готов подать в суд на руководство клуба.
«Это очень серьёзный вопрос, и разглашать профессиональные контракты — абсолютно незаконно. Выступать на телевидении и выдвигать обвинения легко, но мы не шутим, потому что дело дойдёт до суда. Кстати, Лео заслуживает сумму, которую получает, как в профессиональном, так и в коммерческом отношении, и если бы не пандемия, для «Барсы» не составило бы проблем платить такие деньги», — цитирует Бартомеу Marca.
Сторона аргентинца хочет подать в суд на трёх человек, которые имеют полную информацию о соглашении. Отсюда следует, что этими людьми будут Бартомеу и исполнительный директор «Барселоны» Оскар Грау, которые отвечали за подписание контракта с игроком, а также Карлес Тускетс, исполняющий обязанности президента клуба.
- 1 февраля 2021
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