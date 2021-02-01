Фернандеш: я пришёл в «Манчестер Юнайтед», чтобы увеличить наследие клуба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш после матча 21-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом» (0:0) подвёл итоги проведённого года в качестве игрока манкунианцев.
«Не тот результат, который я хотел добыть на годовщину в качестве игрока „красных дьяволов“, но мы продолжим работать над улучшением игры.
Для меня большая честь играть в футбол с эмблемой «Манчестер Юнайтед» на груди. История этого футбольного клуба строилась на огромном количестве побед. Я пришёл сюда, чтобы увеличить это наследие, и я не успокоюсь, пока не сделаю это. Слава «Ман Юнайтед», — написал Фернандеш в своём "инстаграме".
«Манчестер Юнайтед» набрал в 21 матче 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).
- 1 февраля 2021
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