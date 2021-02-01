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Вдова Риксена: из футболистов, с которыми Фернандо дружил или играл, не помог никто

Вдова Риксена: из футболистов, с которыми Фернандо дружил или играл, не помог никто
Футбол / РПЛ 0
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Вероника Риксен, вдова бывшего полузащитника «Зенита» Фернандо Риксена, высказалась о российском футболисте, который анонимно помог её супругу во время болезни.

«Назову ли его имя? Нет. Просил не афишировать. Я обещала. Намекнуть? Он уже закончил карьеру, но по-прежнему связан с футболом. Живёт в России. К «Зениту» не имеет ни малейшего отношения. Просто узнал, что Фернандо в беде, и перевёл полмиллиона рублей. На эти деньги купила для мужа специальное электронное кресло.

Как отреагировал? Расплакался. Из футболистов, с которыми дружил или играл в одной команде, никто не помог. А тут совершенно посторонний человек взял и отдал такую сумму. Невероятно! Я сама была потрясена», — цитирует Веронику «Спорт-экспресс».

Риксен ушёл из жизни в 2019 году в возрасте 43 лет после продолжительной болезни. Он страдал от бокового амиотрофического склероза (MND) — неизлечимого заболевания центральной нервной системы, приводящего к параличу и последующей атрофии мышц.

«Я больше так не могу». Неизвестные подробности последних дней жизни Фернандо Риксена
Выходит в свет его биография. Книгу написали его жена и друг.
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