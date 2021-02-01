«Год назад я подписал контракт с легендарным клубом». Соболев — о годовщине в «Спартаке»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от годовщины пребывания в московском клубе.
«Ровно год назад я подписал контракт с легендарным клубом. Теперь это часть меня. Благодарю за доверие, поддержку, за веру в меня. Меняется мир, меняются люди, остаются ценности и любовь к футболу. Всем нам новых побед! Вперёд, «Спартак», — написал Соболев в своём „инстаграме“.
23-летний Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2020 году. Сначала форвард выступал на правах полугодичной аренды, а затем подписал полноценный контракт с красно-белыми. За год Александр провёл 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил девять голов. Благодаря игре за красно-белых Соболев стал вызываться в сборную России.
Соболев: новая причёска — катастрофа. Дубайские парикмахеры работают не очень хорошо
Рекомендуем вам
- 1 февраля 2021
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:49
-
11:49
-
11:34
-
11:22
-
11:14
-
10:56
-
10:46
-
10:40
-
10:25
-
10:25
-
10:20
-
10:12
-
10:00
-
09:54
-
09:51
-
09:35
-
09:14
-
09:10
-
08:54
-
08:50
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
08:08
-
05:00
-
04:43
-
03:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам