«Год назад я подписал контракт с легендарным клубом». Соболев — о годовщине в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился эмоциями от годовщины пребывания в московском клубе.

«Ровно год назад я подписал контракт с легендарным клубом. Теперь это часть меня. Благодарю за доверие, поддержку, за веру в меня. Меняется мир, меняются люди, остаются ценности и любовь к футболу. Всем нам новых побед! Вперёд, «Спартак», — написал Соболев в своём „инстаграме“.

23-летний Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в 2020 году. Сначала форвард выступал на правах полугодичной аренды, а затем подписал полноценный контракт с красно-белыми. За год Александр провёл 26 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил девять голов. Благодаря игре за красно-белых Соболев стал вызываться в сборную России.