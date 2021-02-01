Тренер «Брайтона» назвал матч с «Тоттенхэмом» лучшим для его команды за полтора сезона
Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал победу в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (1:0).
«Это наш лучший матч с начала прошлого сезона. С первой до последней минуты мы делали то, что нужно, создавали моменты, забили отличный гол. Команда показала хороший настрой, качественную игру против топ-клуба. Но мне кажется, мы были ближе к счёту 2:0, чем к 1:0. Горжусь своими футболистами», — приводит слова Поттера BBC.
«Тоттенхэм», набрав 33 очка в 20 матчах, занимает шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон» (21) располагается на 17-й строчке, находясь в 7 очках от зоны вылета.
Видеообзор матча «Брайтон» — «Тоттенхэм»:
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