Актёр Уилл Смит посетил тренировку «Зенита». Фото

«Зенит» выложил фото команды с актёром и хип-хоп-исполнителем Уиллом Смитом.
«Специальный гость сегодняшней тренировки — Уилл Смит», — подписала фото пресс-служба клуба.
Фото можно посмотреть в "твиттере" сине-бело-голубых.
«Зенит» приступил ко второму этапу тренировочных сборов в Дубае. Вместе с командой начали работать Артём Дзюба и Андрей Лунёв, прилетевшие из Санкт-Петербурга позже, так как у футболистов был коронавирус. В первом занятии не принимали участия Сердар Азмун (восстанавливается после травмы), Ярослав Ракицкий (вернулся в Дубай позже) и Кирилл Щетинин, улетевший восстанавливаться в Санкт-Петербург. По индивидуальной программе работал Александр Ерохин.
Подопечные Сергея Семака 4 февраля сыграют с армянскими «Араратом» и «Ноа», 9 февраля проведут встречу со сборной Иордании, а 12 февраля сразятся со сборной Узбекистана и «Пюником».
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