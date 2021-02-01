Экс-агент Бензема: если Карима вызовут в сборную Франции на Олимпиаду, он сразу поедет

Карим Джазири, бывший агент нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема, выразил мнение, что француз с удовольствием поехал бы на Олимпийские игры в Токио, если бы получил приглашение в сборную.

«Кто бы не хотел сыграть на Олимпиаде? Если бы они ему предложили, Карим поехал бы немедленно», — цитирует Джазири Mundo Deportivo.

Олимпийские игры в Токио пройдут летом 2021 года. Изначально планировалось провести их летом 2020 года, но главный спортивный турнир был перенесён из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже полузащитника «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна видеозаписью с интимным содержанием. Напомним, Бензема и Вальбуэна были отстранены от участия в составе сборной Франции в европейском чемпионате 2016 года. Бензема с тех пор ни разу не вызывался в национальную команду и пропустил победный чемпионат мира 2018 года, который проходил в России. Карим отрицает все обвинения, поскольку считает себя невиновным.