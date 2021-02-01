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«Всё как в страшном сне». Жена Малафеева рассказала о последствиях коронавируса у мужа

«Всё как в страшном сне». Жена Малафеева рассказала о последствиях коронавируса у мужа
Футбол / РПЛ 0
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Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева, рассказала о последствиях заражения коронавирусом, с которыми столкнулся её муж.

«Обратимы ли последствия ковида? Вроде миновала эта страшная болезнь, и муж вернулся домой. Но всё как в страшном сне. Его мучают безумные бессонницы, я сама вместе с ним не сплю.

Понимаю, как ему тяжело, потому что сама была в такой ситуации прошлой весной. В мае, когда мы все дружно сидели по домам, у меня началась депрессия, я стала страдать бессонницей, и абсолютно ничего не помогало. Я промучалась 32 дня. Больше месяца без сна. Бессонница переросла в нервное состояние, я сильно похудела, не могла контролировать некоторые ситуации. Было дико тяжело. Но тогда я просто взяла себя в руки и начала вытаскивать себя из этого состояния. Поборола проблемы силой воли. У мужа это конкретно последствия «короны», — написала Екатерина в «Инстаграме».

19 января стало известно, что Малафеева госпитализировали с коронавирусом и поражением лёгких. 27 января экс-футболист сообщил, что его вылечили и выписали из больницы.

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