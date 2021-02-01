Доннарумма не отказался от требований по зарплате в € 10 млн

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма по-прежнему настаивает, чтобы в новом соглашении с «Миланом» была прописана зарплата, составляющая € 10 млн, сообщает Corriere della Sera. Стороны продолжают вести переговоры, но пока им не удалось прийти к согласию.
«Милан» готов предложить вратарю € 7 млн и бонусы, которые составляют ещё до € 1 млн. Но это предложение не устраивает голкипера.
Ранее журналист Николо Скира сообщил, что на зарплате в € 10 млн настаивает агент футболиста Мино Райола. При этом сам вратарь не хочет покидать команду.
Контракт голкипера с «Миланом» истекает летом 2021 года. В текущем сезоне он провёл в Серии А 19 матчей. В его активе — семь матчей на ноль.
Ранее форвард «Милана» Златан Ибрагимович назвал Доннарумму сильнейшим голкипером в мире.
- 1 февраля 2021
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