«Ливерпуль», скорее всего, не купит защитника «Марселя» Чалета-Цара

«Ливерпуль» столкнулся с проблемами при попытке заполучить защитника «Марселя» Дуйе Чалета-Цара.



Как сообщает The Athletic, французский клуб не хочет расставаться с 24-летним футболистом и трансфер, скорее всего, не состоится.



Ранее сообщалось, что Чалета-Цар уже дал согласие на переход, однако французский клуб не хочет отпускать его, пока не найдёт замену.



Чалета-Цар выступает за «Марсель» с 2018 года, а до этого играл в Австрии и на родине. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых забил 2 гола и получил 5 жёлтых карточек.



Накануне стало известно, что «Ливерпуль» согласовал переход защитника «Престона» Бена Дэвиса. За 25-летнего англичанина мерсисайдцы заплатят клубу из Чемпионшипа чуть более € 2 млн и отправят в обратном направлении юного Сеппа ван ден Берга на правах аренды.

«Ливерпуль» может купить сразу двух защитников в трансферный дедлайн