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Судьба «Тамбова» определится 8 февраля. В клубе ожидают худшего

Судьба «Тамбова» определится 8 февраля. В клубе ожидают худшего
Футбол / РПЛ 0
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, когда определится судьба клуба на фоне финансовых проблем.

«На 8 февраля у нас запланировано собрание, где уже будут приняты решения по дальнейшей судьбе клуба. Прогноз не очень хороший», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее Российский футбольный союз запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб также обязали выплатить долги четырём футболистам. Запрет на трансферы может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению тамбовчан в случае исполнения обязательств перед игроками.

Сообщалось, что «Тамбов» может сняться с чемпионата России, однако в клубе опровергли эту информацию.

«Тамбов», набрав 13 очков в 19 турах, занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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