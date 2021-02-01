У «Тамбова» осталось девять футболистов

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подтвердил информацию СМИ, что в команде осталось всего несколько футболистов.



«Да, у нас осталось девять игроков. Но сейчас вообще не до того, чтобы считать футболистов. Тут стоит вопрос, продолжит существовать клуб или нет, будем ли мы доигрывать сезон. Думаем только об этом», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее о значительном сокращении состава у «Тамбова» сообщил Sport24.



Напомним, Российский футбольный союз запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб также обязали выплатить долги четырём футболистам. Запрет на трансферы может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению тамбовчан в случае исполнения обязательств перед игроками.

Судьба «Тамбова» определится 8 февраля. В клубе ожидают худшего