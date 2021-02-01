«Марсель» не согласился продать Чалета-Цара «Ливерпулю» за $ 28 млн

«Марсель» отказался продать защитника команды Дуйе Чалета-Цара «Ливерпулю». Как утверждает журналист Мохамед Бухафси, мерсисайдцы предлагали французскому клубу за защитника $ 28 млн.

Ранее сообщалось, что Чалета-Цар уже дал согласие на переход, однако французский клуб не хочет отпускать его, пока не найдёт замену.

Чалета-Цар выступает за «Марсель» с 2018 года, а до этого играл в Австрии и на родине. В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 19 матчах французской Лиги 1, в которых забил 2 гола и получил 5 жёлтых карточек.

Накануне стало известно, что «Ливерпуль» согласовал переход защитника «Престона» Бена Дэвиса. За 25-летнего англичанина мерсисайдцы заплатят клубу из Чемпионшипа чуть более € 2 млн и отправят в обратном направлении юного Сеппа ван ден Берга на правах аренды.