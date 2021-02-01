Артета: жена утверждает, что я разговариваю с Эду больше, чем с кем-либо

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих беседах со спортивным директором клуба Эду. По словам Артеты, он регулярно общается с функционером, обсуждая возможные трансферы. И на это обратила внимание супруга испанского тренера.
«Наверное, за последнее время я говорил с Эду больше, чем с кем-либо вообще. По крайней мере так утверждает моя жена. К счастью, у нас с Эду отличные взаимоотношения, мы здорово понимаем друг друга и поддерживаем.
Хорошо, когда у тебя отличные взаимоотношения с кем-то, с кем приходится говорить целый день во время последнего дня трансферного окна.
Как могу охарактеризовать наши действия на трансферном рынке? Пока я не могу ответить на этот вопрос, поговорим, когда окно закроется», — цитирует Артету Football.London.
- 1 февраля 2021
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