Артета: жена утверждает, что я разговариваю с Эду больше, чем с кем-либо

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о своих беседах со спортивным директором клуба Эду. По словам Артеты, он регулярно общается с функционером, обсуждая возможные трансферы. И на это обратила внимание супруга испанского тренера.

«Наверное, за последнее время я говорил с Эду больше, чем с кем-либо вообще. По крайней мере так утверждает моя жена. К счастью, у нас с Эду отличные взаимоотношения, мы здорово понимаем друг друга и поддерживаем.

Хорошо, когда у тебя отличные взаимоотношения с кем-то, с кем приходится говорить целый день во время последнего дня трансферного окна.

Как могу охарактеризовать наши действия на трансферном рынке? Пока я не могу ответить на этот вопрос, поговорим, когда окно закроется», — цитирует Артету Football.London.