«Ливерпуль» ведёт переговоры по защитнику Кабаку. Сумма трансфера может составить € 30 млн

«Ливерпуль» продолжает активно работать над усилением центра обороны перед закрытием зимнего трансферного окна.
Как сообщает Fussballtransfers.com со ссылкой на Bild, в настоящее время красные ведут переговоры с «Шальке-04» о переходе защитника Озана Кабака. Наиболее вероятный формат сделки — аренда до конца сезона за € 2,5 млн с обязательством последующего выкупа. Общая сумма трансфера должна составить примерно € 30 млн.
Кабак выступает за «Шальке» с 2019 года, а до этого играл за «Штутгарт» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги и получил 5 жёлтых карточек.
Ранее стало известно, что «Ливерпулю» не удалось купить у «Марселя» защитника Дуйе Чалета-Цара. Накануне красные согласовали переход другого игрока обороны — Бена Дэвиса из «Престона».
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