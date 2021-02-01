Главный тренер «Сочи» рассказал, когда Попов приступит к тренировкам с основной группой

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов рассказал о реабилитации полузащитника команды Ивелина Попова. Ранее сообщалось, что Попов может пропустить весь сезон из-за травмы.

«У Попова продолжается процесс реабилитации. На следующем сборе ждём его на некоторых занятиях основной группы. К началу марта, надеемся, он будет боевой единицей. Мы не форсируем. Травма требует серьёзного внимания», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полузащитник получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с «Тамбовом» (0:1), который проходил 25 августа 2020 года. Этот матч стал дебютным для Попова за «Сочи». Игрок вышел на поле после перерыва, но уже на 71-й минуте почувствовал болезненные ощущения и попросил замену. Медицинское обследование выявило у Попова разрыв связок колена и повреждение мениска.

В сезоне-2020/2021 Ивелин провёл три матча и отдал результативную передачу. 23 августа Попов перешёл в «Сочи» на правах свободного агента, но в первом же матче за новый клуб получил повреждение.

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