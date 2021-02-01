Федотов: «Крылья Советов» — команда, которая без пяти минут готова выступать в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о соперниках команды по товарищеским матчам на сборах в Белеке (Турция). Сегодня, 1 февраля, «Сочи» уступил «Крыльям Советов» со счётом 1:4.

«Организаторы сборов сетуют на дефицит спарринг-партнёров для российских клубов? Здесь у нас проблем не возникло. Первый спарринг — «Рубин». Может, хотелось бы другого соперника, немного попроще. Тем не менее сразу попали под хорошего соперника. Потом — «Чукарички», команда находится на ходу. Был неплохой спарринг. Сегодня — «Крылья», это команда, которая без пяти минут готова представлять РПЛ.

«Крылья» демонстрировали великолепную результативность, наверное, лучшую на этом побережье среди всех. В сегодняшнем матче команда подтвердила своё очень хорошее состояние», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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