Квинси Промес: может меняться дорога, но не миссия

Форвард «Аякса» Квинси Промес опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Нападающий выложил собственное фото, написав: «Может меняться дорога, но не миссия».
Возможно, таким образом Промес отреагировал на информацию, согласно которой он близок к переходу в «Спартак». Ранее о переговорах с «Аяксом» сообщил руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов. Он заявил, что стороны близки к договорённости.
Трансферное окно в Нидерландах закрывается сегодня, 1 февраля.
Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).
- 1 февраля 2021
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