Футболист «Тамбова» Килин: всё идёт к тому, что клуб снимется. Народу нет

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин рассказал о ситуации в клубе. Ранее стало известно, что в команде осталось всего девять футболистов.



«Видимо, всё идёт к тому, что «Тамбов» снимется. Ни одного полноценного сбора команда не провела, народу нет. Осталось девять футболистов? Примерно всё так. Все ждут того, что скажут, ищут другие команды. Что касается меня, то всё в процессе. Надежды на существование команды очень мало. Если бы что-то было, давно бы объявили. А так все вопросы к руководству. У футболистов надежды уже никакой нет.



В руководстве все говорят нам подождать до 4-го числа. Не знаю, что может измениться до 4-го числа. Через три недели уже Кубок, а команды нет, вот и всё», — сказал Килин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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