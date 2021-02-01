«Аталанта» объявила о переходе украинского футболиста Коваленко
«Аталанта» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Виктора Коваленко из донецкого «Шахтёра».
Продолжительность контракта и условия сделки не разглашаются, однако, согласно опубликованной на портале Transfermarkt информации, итальянский клуб заплатил за украинского футболиста € 700 тыс.
Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. Напомним, что за «Аталанту» выступает его соотечественник Руслан Малиновский. Также в команде играет российский хавбек Алексей Миранчук.
«Аталанта», набрав 36 очков в 20 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Коваленко после перехода в «Аталанту» может стать одноклубником Шомуродова
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