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«Аталанта» объявила о переходе украинского футболиста Коваленко

«Аталанта» объявила о переходе украинского футболиста Коваленко
Футбол / Италия 0

«Аталанта» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Виктора Коваленко из донецкого «Шахтёра».

Продолжительность контракта и условия сделки не разглашаются, однако, согласно опубликованной на портале Transfermarkt информации, итальянский клуб заплатил за украинского футболиста € 700 тыс.

Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основу «горняков» выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне 24-летний игрок провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. Напомним, что за «Аталанту» выступает его соотечественник Руслан Малиновский. Также в команде играет российский хавбек Алексей Миранчук.

«Аталанта», набрав 36 очков в 20 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Коваленко после перехода в «Аталанту» может стать одноклубником Шомуродова
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