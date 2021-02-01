Защитник «Челси» перешёл в ПАОК на правах аренды

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба перешёл в ПАОК на правах аренды, сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Арендное соглашение 26-летнего ганского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.



Баба перешёл в лондонский «Челси» из «Аугсбурга» летом 2015 года. С тех пор защитник четыре раза отправлялся в аренду — дважды переходил в гельзенкирхенский «Шальке», а также выступал за «Реймс» и «Мальорку». В прошлом сезоне Баба принял участие в 2 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.



ПАОК в 20 встречах набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Греции сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Олимпиакос» (54). В тройку лидеров турнира входят афинский АЕК (40) и «Арис» (39).