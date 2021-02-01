Защитник «Челси» перешёл в ПАОК на правах аренды

Защитник «Челси» Абдул Рахман Баба перешёл в ПАОК на правах аренды, сообщается на официальном сайте лондонского клуба. Арендное соглашение 26-летнего ганского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021.
Баба перешёл в лондонский «Челси» из «Аугсбурга» летом 2015 года. С тех пор защитник четыре раза отправлялся в аренду — дважды переходил в гельзенкирхенский «Шальке», а также выступал за «Реймс» и «Мальорку». В прошлом сезоне Баба принял участие в 2 матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.
ПАОК в 20 встречах набрал 39 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Греции сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Олимпиакос» (54). В тройку лидеров турнира входят афинский АЕК (40) и «Арис» (39).
- 1 февраля 2021
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:19
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:39
-
16:38
-
16:32
-
16:24
-
16:23
-
15:56
-
15:55
-
15:49
-
15:42
-
15:34
-
15:32
-
15:23
-
15:03
-
15:01
-
14:44
-
14:37
-
14:23
-
14:18
-
14:17
-
13:57
-
13:41
-
13:36
-
13:31
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:40
-
12:33