«Хоффенхайм» арендовал защитника «Баварии»

«Хоффенхайм» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Баварии» Криса Ричардса. Арендное соглашение 20-летнего американского футболиста с «Хоффенхаймом» рассчитано до конца сезона-2020/2021.



«Крис — сильный и очень быстрый защитник, который уже начал играть за „Баварию“, несмотря на серьёзную конкуренцию в клубе. Аренда Ричардса до конца сезона — важный шаг для нас», — отметил спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен.



Ричардс начал выступать за основную команду «Баварии» в 2020 году. Он провёл 4 матча за мюнхенскую команду. С прошлого года защитник вызывается в национальную команду США.

«Хоффенхайм» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. «Бавария» (45) — на первом месте.