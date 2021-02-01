«Хоффенхайм» арендовал защитника «Баварии»

«Хоффенхайм» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Баварии» Криса Ричардса. Арендное соглашение 20-летнего американского футболиста с «Хоффенхаймом» рассчитано до конца сезона-2020/2021.
«Крис — сильный и очень быстрый защитник, который уже начал играть за „Баварию“, несмотря на серьёзную конкуренцию в клубе. Аренда Ричардса до конца сезона — важный шаг для нас», — отметил спортивный директор «Хоффенхайма» Александр Розен.
Ричардс начал выступать за основную команду «Баварии» в 2020 году. Он провёл 4 матча за мюнхенскую команду. С прошлого года защитник вызывается в национальную команду США.
«Хоффенхайм» в 19 встречах набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2020/2021. «Бавария» (45) — на первом месте.
- 1 февраля 2021
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