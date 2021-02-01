Глушаков — Промесу: успехов, пупсик

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, выступающий за «Химки», на своей странице в «Инстаграме» оставил послание форварду «Аякса» Квинси Промесу, который в ближайшее время может перейти в стан красно-белых.



«Успехов, пупсик», — написал Глушаков на фото.

Фото: «Инстаграм» Квинси Промеса

Ранее руководитель департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов заявил, что «Спартак» и «Аякс» близки к договорённости в вопросе трансфера Промеса.



Промес защищал цвета московского «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года Промес выступает за «Аякс». В нынешнем сезоне 29-летний форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).