Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может перебраться в АПЛ

Полузащитник «Интера» Иван Перишич может перебраться в АПЛ
Футбол / Англия 0

Атакующий полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 31-летнего хорвата заинтересован «Эвертон», об этом сообщает Football Insider.

«Ириски» намерены успеть осуществить трансфер Перишича до закрытия зимнего трансферного окна. Тренерский штаб мерсисайдской команды видит в хорвате потенциальную замену для Бернарда, который намерен покинуть «Гудисон Парк» нынешней зимой.

Кандидатуру Перишича лично поддерживает главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. «Интер» не горит желанием расставаться с игроком, но выгодное финансовое предложение может заставить «нерадзурри» передумать.

Transfermarkt оценивает Перишича в € 10 млн. В сезоне-2020/2021 Иван провёл за «Интер» 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.

Перишич: наибольшее впечатление среди защитников на меня произвёл Рамос
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021