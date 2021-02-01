Полузащитник «Интера» Иван Перишич может перебраться в АПЛ

Атакующий полузащитник «Интера» Иван Перишич может продолжить карьеру на Туманном Альбионе. В услугах 31-летнего хорвата заинтересован «Эвертон», об этом сообщает Football Insider.

«Ириски» намерены успеть осуществить трансфер Перишича до закрытия зимнего трансферного окна. Тренерский штаб мерсисайдской команды видит в хорвате потенциальную замену для Бернарда, который намерен покинуть «Гудисон Парк» нынешней зимой.

Кандидатуру Перишича лично поддерживает главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти. «Интер» не горит желанием расставаться с игроком, но выгодное финансовое предложение может заставить «нерадзурри» передумать.

Transfermarkt оценивает Перишича в € 10 млн. В сезоне-2020/2021 Иван провёл за «Интер» 26 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.