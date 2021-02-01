Дмитрий Полоз рассказал о работе с молодыми игроками «Ростова»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз поделился мнением о молодых игроках клуба.



«Ребята все достаточно хороши на поле, перспектива, думаю, есть у каждого. Тяжело рассуждать о том, каким был я в том возрасте, если говорить о футболе и жизни в целом. Стараемся быстрее их адаптировать к коллективу, чтобы они чувствовали себя в первой команде своими. Пусть доказывают свою состоятельность на футбольном поле.



Талантливее ли они меня? Конечно, нет, брат! На самом деле тяжело сказать. Сейчас я обращаю внимание на такие нюансы, на которые даже не смотрел, когда мне было 18 лет. И сейчас смотря на них, вижу, что они тоже не обращают внимания. Стараюсь подсказывать: мелочи, нюансы в тактике. И тут уже каждый решает, прислушаться или нет. Я за то, чтобы играла молодёжь!» — приводит слова Полоза пресс-служба «Ростова».