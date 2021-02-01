В «Спартаке» рассказали о состоянии Соболева

Врач «Спартака» Глеб Чернов и тренер по физподготовке Владимир Чепзанович рассказали о состоянии нападающего красно-белых Александра Соболева. Напомним, в ноябре прошлого года форвард перенёс операцию на колене.



«Мы приняли волевое решение сделать операцию как можно раньше. Конечно, для клуба это было сложное время. Но мы постарались максимально поберечь Сашу, при этом дав ему поиграть», — приводит слова Чернова пресс-служба «Спартака».



«Сейчас состояние Соболева намного лучше, чем в момент его прихода в «Спартак» год назад. К первым играм после перерыва Саша, как и команда, будет в хорошей форме», — отметил Чепзанович.

Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, когда подписал арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн.