Ловчев: в «Спартаке» должны объяснить Тедеско, что он для клуба значит меньше, чем Промес

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал возможный переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.



«Промес — квалифицированный футболист. Вопрос стоит лишь в том, не растерял ли он свои качества. Промеса мы знаем прекрасно. Знаем, что он из себя представляет. Понсе и Ларссон вышли на определённый уровень, но они поначалу не казались нам хорошими игроками. А здесь сразу приходят хорошие. И как раз на те места, о которых говорили буквально все. Я бы сказал, что сейчас им не хватает одного игрока — плеймейкера. Промес — не плеймейкер, однозначно. Всё остальное будет зависеть от тренера.



В клубе должны объяснить Тедеско, что он для «Спартака» значит меньше, чем Промес. Тот выигрывал много, был лучшим во многих играх, а Тедеско пока только сложил вот эту команду. Шевченко продали в «Милан» за $ 25 млн. Мне было понятно, что даже если у него поначалу не будет получаться, то 25 млн они на лавку не посадят. На лавочку не посадят Месси или Роналду. Не будут им давать по 15 минут на поле. Тедеско должны объяснить, что Промес играет хорошо. Он играл хорошо, забивал много. Нужно показать видео, как он играл», — приводит слова Ловчева «Комсомольская правда».

Глушаков — Промесу: успехов, пупсик