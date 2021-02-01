Форвард ЦСКА Виталий Жиронкин перешёл в «КАМАЗ» на правах аренды
Нападающий ЦСКА Виталий Жиронкин перешёл в «КАМАЗ» на правах аренды, сообщается на официальном сайте московского клуба. Арендное соглашение 20-летнего форварда с командой рассчитано до конца сезона-2020/2021.
13 января Жиронкин досрочно вернулся в ЦСКА из аренды в «Балтике». За калининградский клуб форвард выступал полтора года и провёл 19 матчей. Действующий контракт Жиронкина с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.
По итогам 19 туров РПЛ первое место в турнирной таблице занимает набравший 41 очко «Зенит». В 19-м туре клуб из Санкт-Петербурга обыграл «Спартак» со счётом 3:1 и увеличил преимущество над соперниками. Второе место занимает ЦСКА, обыгравший «Ростов» (3:1). Москвичи отстают от «Зенита» на четыре очка.
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