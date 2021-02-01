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Стало известно расписание матчей второго сбора «Ростова»

Стало известно расписание матчей второго сбора «Ростова»
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Ростова» опубликовала расписание товарищеских матчей на втором сборе.

Так, команда проведёт четыре встречи: 4 февраля — с «Краснодаром», 8 февраля — с «Локомотивом» Тбилиси, 14 февраля — с московским «Локомотивом». Ещё один матч запланирован на 11 февраля, но соперник «Ростова» пока что не определён.

Напомним, «Ростов» ведёт активную деятельность на трансферном рынке. Состав клуба на днях пополнили Томас Рукас из «Енисея» и Александр Мухин из «Локомотива-Казанки».

«Ростов», набрав 32 очка в 19 турах, занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

На первом тренировочном сборе «Ростов» выиграл все свои матчи: с «Альхесирасом» (5:1), «Эстерсундом» (1:0) и «Марбельей» (3:1).

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