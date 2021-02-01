Солтмурад Бакаев: возможно, в «Спартаке» были в шоке от моего решения

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал, как он принял решение уйти из «Спартака».



«Возможно, в «Спартаке» были в шоке и удивлены. Я тоже долго думал, остаться или уйти, копался в себе. Выслушал, что брат думает, отец. Но окончательное решение принимал я. Никто за меня последнее слово не говорил. Я даже немножечко заболел на нервной почве. После 10–12 лет нахождения в структуре клуба поменять город, команду, уехать от семьи — очень непросто. Но в любом случае я сам принял это решение.

У меня были родители рядом, я мог продолжать получать практику в «Спартаке-2», тренироваться с основой и ждать своего шанса. Но я принял решение выйти из этой зоны комфорта, поменять местоположение и почувствовать тяжесть самостоятельной жизни. И не жалею о нём. Я счастлив в «Рубине» и вижу, что прогрессирую, расту как игрок, как личность. Думаю, дальше — больше. Уверен, что с Леонидом Викторовичем мы достигнем высоких мест и решим поставленные задачи», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионату» Олегу Лысенко.

Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом игрока столичной команды Зелимхана Бакаева. В январе 2020 года Солтмурад перешёл в «Рубин».