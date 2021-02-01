Месси — запасному «Атлетика»: придурок, что ты съел?
Во время матча «Барселоны» и «Атлетика» Бильбао у Лионеля Месси произошла словесная перепалка со скамейкой запасных соперника. Ситуацию осветило издание El Chiringuito.
Так, в одном из эпизодов арбитр назначил штрафной удар за нарушение правил на Месси. Запасные «Атлетика» вскочили со своих мест и начали предъявлять претензии судье, который, по их мнению, делал Лионеля «неприкосновенным».
Капитан «Барселоны» неодобрительно ответил на претензии скамейки «басков» к арбитру, за что вслед получил: «Заткни рот, глупый!» Однако молчать Месси не стал и ответил одному из запасных «Атлетика»: «Придурок, что ты ел?»
Эпизод завершился без дисциплинарных наказаний и был заигран. По итогам встречи победу одержала «Барселона» (2:1).
Лионель Месси забил 650-й гол за «Барселону»
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