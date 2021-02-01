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Экс-защитник «Рубина» стал старшим селекционером «Локомотива»

Экс-защитник «Рубина» стал старшим селекционером «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший защитник «Рубина» Андрей Фёдоров стал старшим селекционером «Локомотива».

«Я много лет руководил селекционным отделом «Рубина» и рад вернуться к работе селекционером. Мне очень приятно, что меня пригласил такой большой клуб. Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» развивался и всегда был на лидирующих позициях. Моим последним местом работы был ташкентский «Локомотив». Поменялся город, но не название команды. Я остался с железной дорогой, это очень приятно и символично.

Работа многогранная: необходимо учесть пожелания главного тренера, стратегию и возможности клуба, решать вопросы коллегиально. У «Локомотива» достаточно молодых ребят, которые в будущем смогут усилить первую команду, поэтому необходимо плотно взаимодействовать с академией», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Локомотива».

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