Экс-защитник «Рубина» стал старшим селекционером «Локомотива»

Бывший защитник «Рубина» Андрей Фёдоров стал старшим селекционером «Локомотива».



«Я много лет руководил селекционным отделом «Рубина» и рад вернуться к работе селекционером. Мне очень приятно, что меня пригласил такой большой клуб. Приложим все усилия, чтобы «Локомотив» развивался и всегда был на лидирующих позициях. Моим последним местом работы был ташкентский «Локомотив». Поменялся город, но не название команды. Я остался с железной дорогой, это очень приятно и символично.



Работа многогранная: необходимо учесть пожелания главного тренера, стратегию и возможности клуба, решать вопросы коллегиально. У «Локомотива» достаточно молодых ребят, которые в будущем смогут усилить первую команду, поэтому необходимо плотно взаимодействовать с академией», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Локомотива».