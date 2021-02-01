Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком «Аталанты». Миранчук — пятый

Новоиспечённый полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Согласно контракту, который рассчитан до лета 2025 года, украинец будет получать € 2 млн в год. Об этом сообщает Calcio e Finanza.

Второе, третье и четвёртое место в зарплатной ведомости «Аталанты» занимают Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата, которые получают по € 1,8 млн в год. Пятый — Алексей Мирачнук с годовым окладом € 1,5 млн.

Напомним, Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основную команду «горняков» он выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне, до переезда в Италию, 24-летний хавбек провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. В составе «Аталанты» выступает его соотечественник Руслан Малиновский.