Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком «Аталанты». Миранчук — пятый
Новоиспечённый полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Согласно контракту, который рассчитан до лета 2025 года, украинец будет получать € 2 млн в год. Об этом сообщает Calcio e Finanza.
Второе, третье и четвёртое место в зарплатной ведомости «Аталанты» занимают Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата, которые получают по € 1,8 млн в год. Пятый — Алексей Мирачнук с годовым окладом € 1,5 млн.
Напомним, Коваленко является воспитанником «Шахтёра», а за основную команду «горняков» он выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне, до переезда в Италию, 24-летний хавбек провёл 8 матчей в чемпионате Украины и забил 4 гола. В составе «Аталанты» выступает его соотечественник Руслан Малиновский.
«Аталанта» объявила о переходе украинского футболиста Коваленко
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