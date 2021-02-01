Игорь Дивеев: сыграл бы в паре с ван Дейком

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев назвал футболиста, с которого берёт пример и с которым хотел бы сыграть в паре по центру обороны.

«Сейчас, если говорить об игроках обороны, выделяются Вирджил ван Дейк и Серхио Рамос.

Рамос – более техничный, а ван Дейк – сильный, мощный. Ну и я бы не сказал, что это кумиры. Это игроки, за которыми я слежу и на игру которых ориентируюсь, что-то пытаюсь повторять.

Если бы предложили сыграть с одним из них в паре, выбрал бы ван Дейка. Мне кажется, если посмотреть на его стиль игры, это хорошо думающий, читающий соперника футболист. Если вспомнить его моменты с Мбаппе, то Ван Дейк его просто съедал. У него какая-то особая техника. Он играет не так, как нас учили», — приводит слова Дивеева Bobsoccer.

Напомним, ранее Игорь Дивеев стал одним из немногих российских игроков, которые вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА.