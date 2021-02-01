Солтмурад Бакаев: есть желание уехать в Европу. Вдохновляют примеры Головина и Миранчука

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о желании играть в Европе.
«Есть желание уехать в Европу играть. Если бы я был маленьким, ответил бы, что мечтаю об этом. А сейчас правильнее сказать, ставлю перед собой такую цель. А чтобы её добиться, надо каждый сезон играть в еврокубках, попасть в основную сборную, на Евро, на чемпионат мира. Показать себя скаутам. Тогда и возможности уехать появятся.
Примеры Миранчука и Головина ещё как вдохновляют! Слежу за ними, болею, переживаю и радуюсь, когда Головин две голевые выдаёт с углового, Миранчук забивает. Это не только восхищает, но и поднимает уровень моей мотивации. Я уже полгода учу английский, на сборах каждый день по часу занимаюсь. Чтобы потом, когда поступит предложение, не паниковать: «Я не знаю языка, что делать?!». Думаю, в этом плане я вообще буду спокоен», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
- 1 февраля 2021
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