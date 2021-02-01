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Форвард «Краснодара» перешёл на правах аренды в «Вайле»

Форвард «Краснодара» перешёл на правах аренды в «Вайле»
Футбол / РПЛ 0

Российский нападающий «Краснодара» Герман Онугха, выступавший осенью за «Тамбов», перешёл на правах аренды в «Вайле», сообщает официальный сайт датского клуба.

Арендное соглашение 24-летнего футболиста рассчитано до конца июня 2021 года. Онугха будет выступать за «Вайле» под 13-м номером. Ранее «Чемпионат» сообщал о скором переходе форварда в датскую команду.

Онугха перешёл в «Краснодар» из «Волгаря» в 2018 году. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 11 матчах за «Тамбов» в Российской Премьер-Лиге и забил 4 гола.

«Вайле» набрал в 13 встречах 15 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Дании сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Мидтьюлланн» (27).

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