«Уотфорд» продолжает собирать сыновей известных игроков: клуб подписал сына Бергкампа

Нападающий Митчелл Бергкамп, сын известного в прошлом футболиста Денниса Бергкампа, пополнил состав «Уотфорда». 22-летний нидерландец подписал с «шершнями» контракт сроком на полгода. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Бергкамп-младший будет выступать за «Уотфорд» U23. Последним молодёжным клубом Митчелла стал нидерландский «Алмере Сити». В Туманный Альбион игрок перебрался в статусе свободного агента.

Митчелл Бергкамп — уже не первый из выступающих за «Уотфорд» сыновей известных в прошлом футболистов. Так, в обойме команды числится 21-летний Генри Уайз, сын ветерана «Челси» Денниса Уайза. Кроме того, на днях состав «шершней» пополнил Маурисио Почеттино — младший — сын наставника «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.