«Уотфорд» продолжает собирать сыновей известных игроков: клуб подписал сына Бергкампа
Нападающий Митчелл Бергкамп, сын известного в прошлом футболиста Денниса Бергкампа, пополнил состав «Уотфорда». 22-летний нидерландец подписал с «шершнями» контракт сроком на полгода. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Бергкамп-младший будет выступать за «Уотфорд» U23. Последним молодёжным клубом Митчелла стал нидерландский «Алмере Сити». В Туманный Альбион игрок перебрался в статусе свободного агента.
Митчелл Бергкамп — уже не первый из выступающих за «Уотфорд» сыновей известных в прошлом футболистов. Так, в обойме команды числится 21-летний Генри Уайз, сын ветерана «Челси» Денниса Уайза. Кроме того, на днях состав «шершней» пополнил Маурисио Почеттино — младший — сын наставника «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино.
«Уотфорд» отправил в отставку главного тренера Владимира Ивича
Рекомендуем вам
- 1 февраля 2021
-
23:48
-
23:35
-
23:29
-
23:06
-
22:58
-
22:55
-
22:38
-
22:29
-
22:05
-
21:41
-
21:31
-
21:29
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
20:45
-
20:41
-
20:24
-
20:22
-
20:06
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:24
-
19:21
-
19:09
-
18:49
-
18:45
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:15
-
18:02
-
18:01
-
17:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам