Агент Шкурина: Беларусь, как и Россия, живёт по указам президента, а не по закону

Агент Валерий Исаев, представляющий интересы нападающего ЦСКА Ильи Шкурина, поделился своим мнением о ситуации с отказом форварда играть за сборную Беларуси.
Напомним, Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока президентом страны является Александр Лукашенко. Позже форвард был отстранён от национальной команды и лишён льготы по отсрочке воинской службы.
«Беларусь, впрочем, как и Россия, живёт по указам президента, а не по закону. Есть указ президента, который регулирует службу в армии спортсменов, которые играют за национальные сборные.
До того как он отправил это письмо, был звонок мне от тренера молодёжной сборной Сергея Яромко, и был звонок от его помощника Шкурину. Конкретно сказали: «Илья, ты пойми, я ничего не могу сделать, если глава федерации сказал, что обует тебя в сапоги».
В силу возраста и моей профессии у меня есть инсайды, о чем они разговаривали. Были конкретные заседания федерации, и он сказал, что обует его в сапоги. Конкретно сказал руководитель федерации Владимир Базанов. Этот руководитель возглавлял брестское «Динамо», он был военкомом этого города и возглавлял попечительский совет», – сказал Исаев в интервью на канале «КраСава» в YouTube.
- 1 февраля 2021
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