«Торино» подписал Мандрагору из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Роландо Мандрагора стал игроком «Торино». 23-летний итальянец подписал с «быками» арендное соглашение до июня 2022 года, об этом информирует официальный сайт клуба.
В договоре сторон для «Торино» предусмотрен пункт обязательно выкупа Мандрагоры. Финансовые детали сделки не разглашаются, но Transfermarkt оценивает Роландо в € 12 млн.
Сезон-2020/2021 Мандрагора начинал в аренде в «Удинезе». В нынешней кампании Роландо провёл 10 матчей в Серии А, не отметившись при этом ни одним результативным действием. Тренерский штаб «Ювентуса» не рассчитывает на итальянца в долгосрочной перспективе, поэтому сам игрок изъявил желание покинуть стан «старой синьоры».
Напомним, в январе в «Торино» произошла тренерская рокировка. Марко Джампаоло отправился в отставку, его место занял Давиде Никола.
- 1 февраля 2021
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