Грицаенко: очень интересно поработать под руководством Слуцкого

Защитник Алексей Грицаенко поделился впечатлениями от перехода в «Рубин».



«Я очень рад, что перешёл именно сюда. Я давно симпатизирую этому клубу, этому проекту с этим тренером. Мне очень интересно поработать под его руководством. Леонид Викторович большое внимание уделяет каждой футбольной детали, очень много времени уделяется каждому нюансу игры. Мне это очень импонирует, становится легче влиться, понять задачи и требования.

Коллектив супер, несколько игроков я уже знал до перехода сюда, поэтому влиться в коллектив получилось чуть ли не в первый же день. Не хотелось бы загадывать наперёд, но отмечу, что в каждой игре нужно выходить и выкладываться на сто процентов. Думаю, что «Рубину» по силам обыграть любого соперника", — приводит слова Грицаенко пресс-служба «Рубина».