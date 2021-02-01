Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Грицаенко: очень интересно поработать под руководством Слуцкого

Грицаенко: очень интересно поработать под руководством Слуцкого
Футбол / РПЛ 0

Защитник Алексей Грицаенко поделился впечатлениями от перехода в «Рубин».

«Я очень рад, что перешёл именно сюда. Я давно симпатизирую этому клубу, этому проекту с этим тренером. Мне очень интересно поработать под его руководством. Леонид Викторович большое внимание уделяет каждой футбольной детали, очень много времени уделяется каждому нюансу игры. Мне это очень импонирует, становится легче влиться, понять задачи и требования.

Коллектив супер, несколько игроков я уже знал до перехода сюда, поэтому влиться в коллектив получилось чуть ли не в первый же день. Не хотелось бы загадывать наперёд, но отмечу, что в каждой игре нужно выходить и выкладываться на сто процентов. Думаю, что «Рубину» по силам обыграть любого соперника", — приводит слова Грицаенко пресс-служба «Рубина».

«Рубин» объявил о подписании двух экс-футболистов «Тамбова»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021