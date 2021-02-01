«Ливерпуль» заключил контракт с защитником Беном Дэвисом

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником «Престон Норт Энд» Беном Дэвисом. Детали соглашения не сообщаются. Дэвис будет выступать за «Ливерпуль» по 28-м номером.
«Это невероятная возможность. Конечно, когда я впервые услышал об интересе „Ливерпуля“, для меня это стало сюрпризом. Было глупо не воспользоваться такой возможностью и не поучиться у превосходных футболистов. На самом деле, я никогда не был на „Энфилде“ и ещё не успел осмотреться. Я ещё не выходил из туннеля этого стадиона, так что с нетерпением жду момента. Находится в этой атмосфере — это здорово», — отметил Дэвис.
Фото: Официальный сайт «Ливерпуля»
Дэвис — воспитанник академии «Престон Норт Энд». В январе 2013 года защитник дебютировал за основную команду клуба и с тех пор провёл за неё 145 матчей.
- 1 февраля 2021
-
23:48
-
23:35
-
23:29
-
23:06
-
22:58
-
22:55
-
22:38
-
22:29
-
22:05
-
21:41
-
21:31
-
21:29
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
20:45
-
20:41
-
20:24
-
20:22
-
20:06
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:24
-
19:21
-
19:09
-
18:49
-
18:45
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:15
-
18:02
-
18:01
-
17:41