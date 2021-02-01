«Ливерпуль» заключил контракт с защитником Беном Дэвисом

«Ливерпуль» на официальном сайте объявил о подписании долгосрочного контракта с защитником «Престон Норт Энд» Беном Дэвисом. Детали соглашения не сообщаются. Дэвис будет выступать за «Ливерпуль» по 28-м номером.

«Это невероятная возможность. Конечно, когда я впервые услышал об интересе „Ливерпуля“, для меня это стало сюрпризом. Было глупо не воспользоваться такой возможностью и не поучиться у превосходных футболистов. На самом деле, я никогда не был на „Энфилде“ и ещё не успел осмотреться. Я ещё не выходил из туннеля этого стадиона, так что с нетерпением жду момента. Находится в этой атмосфере — это здорово», — отметил Дэвис.

Фото: Официальный сайт «Ливерпуля»

Дэвис — воспитанник академии «Престон Норт Энд». В январе 2013 года защитник дебютировал за основную команду клуба и с тех пор провёл за неё 145 матчей.