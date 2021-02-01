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Румменигге: когда прочитал о долгах «Барселоны», чуть не поперхнулся

Румменигге: когда прочитал о долгах «Барселоны», чуть не поперхнулся
Футбол / Испания 0

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге высказался о непростой экономической ситуации в «Барселоне».

«За завтраком я прочитал о долгах „Барселоны“ и чуть не поперхнулся. Если бы у „Баварии“ был такой долг, я бы не смог спать спокойно. Но я не думаю, что с „Барселоной“ что-то случится. Такой клуб не может пойти ко дну, потому что представляет огромную ценность для Каталонии.

В любом случае, мне жаль, что клубы могут залезть в долги подобным образом. „Бавария“ остаётся образцом для подражания в этом вопросе, учитывая то, что происходит в „Барселоне“ или в Италии, где даже зарплаты не выплачиваются. Мы с одной стороны стремимся к спортивному успеху, а с другой — к экономической стабильности», — приводит слова Румменигге Sky Germany.

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