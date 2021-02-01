Арнор Сигурдссон: секрет моей выносливости — особая исландская вода

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон рассказал в интервью для клубной пресс-службы о своём отношении к беговым упражнениям и объяснил свою высокую работоспособность и выносливость.

«Бегать для меня — занятие лёгкое. Так было с детства. А когда я стал профессионалом, пришло понимание, что это ещё и очень полезно. Во время предсезонки важно выполнять тяжелую работу каждый день. И как бы кто ни относился к бегу, у нас все это понимают. Мне нравятся тренировки в Кампоаморе, я с радостью выхожу на каждую из них.

Откуда у меня такая скоростная выносливость? Думаю, всё дело в особой исландской воде, которую я пью», — цитирует Сигурдссона официальный сайт ЦСКА.

Ранее Сигурдссон заявлял, что заряжен и мотивирован на вторую половину сезона в РПЛ.