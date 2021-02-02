Клопп — о новичке «Ливерпуля»: в обычной ситуации не смотрели бы на игроков «Престона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал подписание контракта с защитником «Престон Норт Энд» Беном Дэвисом.



«Что мне нравится в Бене, так это то, что он демонстрирует, что каждая ситуация создаёт возможности. Думаю, очевидно, что при обычных обстоятельствах, без каких-либо проблем, мы бы не стали смотреть на игроков „Престона“.



Но когда мы увидели Бена, мы очень обрадовались. Этот парень всю жизнь играл за свой клуб. Мы действительно видим его потенциал. Бену 25 лет и ему ещё многое предстоит сделать. Мне очень нравится его игра. Это действительно хороший футболист, который был настоящим лидером „Престона“. Бен хорош в решении сложных задач и может играть на разных позициях»,- приводит слова Клоппа Sky Sports.

«Ливерпуль» заключил контракт с защитником Беном Дэвисом