Источник: Селезнёв накануне товарищеского матча с «Рухом» выпивал с Ворониным

Нападающий Евгений Селезнёв, отчисленный из «Колоса», накануне товарищеского матча с «Рухом» употреблял алкоголь в компании тренера «Динамо» Андрея Воронина, сообщает ua.tribuna.com со ссылкой на журналиста телеканалов «Футбол 1/2/3» Владимира Крамара.



Ранее сообщалось, что Селезнёв был отчислен за грубое нарушение режима. Наставник клуба Руслан Костышин был категоричен, и игрока отчислили из состава. Селезнёв покинул турецкий сбор и направился в Киев.



По информации источника, вечером перед встречей с «Рухом» Селезнёв встретился с Ворониным. Бывшие партнёры по сборной Украины выпивали вместе с другими людьми, имена которых не называются. На следующий день Селезнёв вышел на предматчевую разминку, однако не вышел на поле, хотя попал в стартовый состав «Колоса».



Селезнёв подписал контракт с «Колосом» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл за украинский клуб 12 матчей, в которых записал в свой актив 5 голов и отдал одну результативную передачу.

Селезнёв — об отчислении из «Колоса»: писали, что пьяным на матч выходил. Это всё бред