Источник: Селезнёв накануне товарищеского матча с «Рухом» выпивал с Ворониным

Нападающий Евгений Селезнёв, отчисленный из «Колоса», накануне товарищеского матча с «Рухом» употреблял алкоголь в компании тренера «Динамо» Андрея Воронина, сообщает ua.tribuna.com со ссылкой на журналиста телеканалов «Футбол 1/2/3» Владимира Крамара.
Ранее сообщалось, что Селезнёв был отчислен за грубое нарушение режима. Наставник клуба Руслан Костышин был категоричен, и игрока отчислили из состава. Селезнёв покинул турецкий сбор и направился в Киев.
По информации источника, вечером перед встречей с «Рухом» Селезнёв встретился с Ворониным. Бывшие партнёры по сборной Украины выпивали вместе с другими людьми, имена которых не называются. На следующий день Селезнёв вышел на предматчевую разминку, однако не вышел на поле, хотя попал в стартовый состав «Колоса».
Селезнёв подписал контракт с «Колосом» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл за украинский клуб 12 матчей, в которых записал в свой актив 5 голов и отдал одну результативную передачу.
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