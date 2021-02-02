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С. Бакаев: чтобы Слуцкому не было обидно, смеюсь над его подколками

С. Бакаев: чтобы Слуцкому не было обидно, смеюсь над его подколками
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев рассказал о взаимоотношениях с главным тренером казанцев Леонидом Слуцким.

«С Леонидом Викторовичем взаимные подколки бывают каждый день и при каждой встрече. Но они не обидные, нормальные. У нас очень хорошие отношения с Леонидом Викторовичем. Он может пошутить, а я осторожно отвечаю. Так воспитан, что над старшими некрасиво, неправильно прикалываться. Обычно просто посмеюсь над его шуткой. У него бывают удачные, хотя в основном неудачные, хаха! Но в любом случае, чтобы Викторовичу не было обидно, я делаю вид, что смешно, и смеюсь», — сказал Бакаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Бакаев является воспитанником московского «Спартака» и братом игрока столичной команды Зелимхана Бакаева. В январе 2020 года Солтмурад перешёл в «Рубин».

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