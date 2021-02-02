Защитник «Барселоны» перешёл в «Ниццу» на правах аренды

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешёл в «Ниццу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте французской команды.
Арендное соглашение 21-летнего футболиста с «Ниццей» рассчитано до конца сезона-2020/2021. В соглашении предусмотрена опция выкупа трансфера Тодибо за € 8,5 млн.
Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года. В октябре минувшего года Тодибо был арендован «Бенфикой», однако португальский клуб не предоставил футболисту достаточной игровой практики. Тодибо сыграл за «Бенфику» в 2 матчах Кубка Португалии.
«Ницца» в 21 матче набрала 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.
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