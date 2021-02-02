Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Барселоны» перешёл в «Ниццу» на правах аренды

Защитник «Барселоны» перешёл в «Ниццу» на правах аренды
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо перешёл в «Ниццу» на правах аренды, сообщается на официальном сайте французской команды.

Арендное соглашение 21-летнего футболиста с «Ниццей» рассчитано до конца сезона-2020/2021. В соглашении предусмотрена опция выкупа трансфера Тодибо за € 8,5 млн.

Тодибо перешёл в «Барселону» в январе 2019 года из «Тулузы». Сумма трансфера составила € 1 млн. Контракт французского футболиста с каталонским клубом действует до лета 2023 года. В октябре минувшего года Тодибо был арендован «Бенфикой», однако португальский клуб не предоставил футболисту достаточной игровой практики. Тодибо сыграл за «Бенфику» в 2 матчах Кубка Португалии.

«Ницца» в 21 матче набрала 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021