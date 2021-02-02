Нападающий «Ливерпуля» Минамино может перейти в «Саутгемптон»

Нападающий «Ливерпуля» Такуми Минамино может сменить клубную прописку. За подписание 26-летнего японца на правах аренды в последние часы трансферного окна борется «Саутгемптон», об этом сообщает авторитетный журналист Давид Орнштейн.

Переговоры между «Саутгемптоном» и «Ливерпулем» по Минамино продвигаются продуктивно, но сделка ещё не завершена. «Святые» прикладывают максимум усилий для подписания японского вингера до закрытия зимнего трансферного периода.

Transfermarkt оценивает Такуми в € 10 млн. В нынешнем сезоне Минамино провёл за «Ливерпуль» 17 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Напомним, ранее Такуми Минамино поделился впечатлениями от первого года пребывания в мерсисайдском клубе.