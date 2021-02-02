Клопп сообщил, что Матип выбыл до конца сезона из-за травмы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что защитник Жоэль Матип пропустит остаток сезона из-за травмы.
«Он повредил лодыжку, продолжил игру и выбыл из сезона, так что вы можете себе представить, как сильно он хотел оставаться на поле и пытался нам помочь. Мы подождём его. Теперь у него есть остаток этого сезона, затем лето, затем предсезонная подготовка, и он снова будет готов», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».
Напомним, в декабре Матип восстановился от одного повреждения, однако уже в январе вновь травмировался в матче с «Тоттенхэмом».
На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков. От лидирующего «Манчестер Сити» команда отстаёт на 4 очка. В следующем туре мерсисайдцам предстоит провести матч с «Брайтон энд Хоув Альбион».
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