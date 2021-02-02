Источник: Дриусси хочет вернуться в «Ривер Плейт» по окончании контракта с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси может вернуться в «Ривер Плейт», сообщается в «твиттере» Radio Continental AM 590.

По данным источника, аргентинский клуб ведёт переговоры о возвращении футболиста. Позже журналист Radio Continental Себастьян Срур в своём «твиттере» сообщил, что Дриусси хочет вернуться в клуб на правах свободного агента летом 2021 года.

Дриусси перешёл в «Зенит» из «Ривер Плейт» в 2017 году за € 15 млн. Контрактное соглашение футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до окончания текущего сезона. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, в которых записал в свой актив 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Также на его счету 1 гол в 5 матчах в Лиге чемпионов.